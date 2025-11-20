Белый дом утверждает, что конфликт на Украине будет урегулирован

Белый дом: кризис на Украине будет урегулирован несмотря на критику

Кризис на Украине будет урегулирован, несмотря на имеющиеся сомнения и критику в международном сообществе. С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга для журналистов, передает РИА Новости.

Представитель администрации США подчеркнула, что Дональд Трамп поддерживает новый план по урегулированию конфликта на Украине. Левитт напомнила об успехах команды Трампа в урегулировании ближневосточного конфликта.

«Мы верим, что это возможно с Россией и Украиной, и мы надеемся и прилагаем все усилия, чтобы достичь этого», — сказала представитель Белого дома.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Владимир Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным портала Axios, Владимир Зеленский в рамках встречи в Киеве с министром армии США Дэниелом Дрисколлом договорился о «жестких сроках» подписания плана по Украине.

Также сообщается. что Зеленский согласился вести переговоры по новому плану США по урегулированию на Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп может «крайне сильно» надавить на Зеленского для принятия плана по Украине.