На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Словакии назвали условие, без которого мир на Украине невозможен

Глава МИД Словакии Бланар: мир на Украине невозможен без территориальных уступок
true
true
true
close
Kira Hofmann/Global Look Press

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что достижение мира на Украине невозможно без территориальных уступок. Об этом пишет РИА Новости.

«Мое личное мнение заключается в том, что эта война уже так далеко зашла, что без соглашения о каких-то территориальных уступках не будет возможно достижение мира», — сказал Бланар журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Он добавил, что замороженный конфликт предпочтительнее возобновления боевых действий и пообещал, что Словакия будет поддерживать поиск дипломатических решений.

Схожую позицию высказывали и другие словацкие политики: в декабре 2024 года президент Петер Пеллегрини говорил о необходимости территориальных уступок для урегулирования, а в октябре 2025 года с аналогичным мнением выступил премьер Роберт Фицо.

По словам экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, президент США Дональд Трамп задействовал антикоррупционные органы Украины – НАБУ и САП – в целях оказания давления на Владимира Зеленского, чтобы добиться от украинского лидера уступок.

Ранее Лавров рассказал об обсуждении вопроса территорий в конфликте на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами