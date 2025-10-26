На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров рассказал об обсуждении вопроса территорий в конфликте на Украине

Лавров: территориальный вопрос на Украине обсуждается в разных форматах
Kevin Lamarque/Reuters

Тема территорий на Украине поднималась на различных уровнях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

«Эти вопросы обсуждаются в самых разных форматах», – отметил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Владимир Путин регулярно касался этой темы в ответах на вопросы журналистов и во время встреч с Дональдом Трампом. По словам дипломата, российский лидер всегда готов к диалогу по украинскому конфликту с руководителями любых стран, которые заинтересованы в более глубоком понимании позиции России.

«У них всегда есть возможность приехать и обсудить то, что их волнует», – заключил глава российского МИД.

Лавров также подчеркнул, что под контролем РФ находятся территории, выходящие за пределы Донбасса и Новороссии. Это, по словам министра, обусловлено необходимостью создания буферной зоны.

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что ему не интересен территориальный вопрос.

Переговоры о мире на Украине
