Лавров рассказал об обсуждении вопроса территорий в конфликте на Украине

Тема территорий на Украине поднималась на различных уровнях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

«Эти вопросы обсуждаются в самых разных форматах», – отметил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Владимир Путин регулярно касался этой темы в ответах на вопросы журналистов и во время встреч с Дональдом Трампом. По словам дипломата, российский лидер всегда готов к диалогу по украинскому конфликту с руководителями любых стран, которые заинтересованы в более глубоком понимании позиции России.

«У них всегда есть возможность приехать и обсудить то, что их волнует», – заключил глава российского МИД.

Лавров также подчеркнул, что под контролем РФ находятся территории, выходящие за пределы Донбасса и Новороссии. Это, по словам министра, обусловлено необходимостью создания буферной зоны.

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что ему не интересен территориальный вопрос.