Захарова считает травлей обвинения МИД Черногории против посла России

Захарова заявила, что МИД Черногории занимается травлей посла России Лукашика
Александр Кряжев/РИА Новости

Обвинения, которые были выдвинуты МИД Черногории против посла России Александра Лукашика, можно назвать травлей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, сообщает ТАСС.

«Вся эта травля дипломатов, это все противоречит классической международной практике, демократическим нормам, в том числе Всеобщей декларации прав человека 1948 года, и, конечно, идет вразрез с соответствующими конвенциями, Венскими конвенциями о дипломатических, консульских сношениях», — сказала дипломат.

Она отметила, что сейчас любое слово российского дипломата, сказанное в странах Запада, вызывает обостренную, болезненную реакцию и рассматривается как прямая угроза. Недруги России, по словам Захаровой, стремятся скрыть правду, переиначивают факты и лишают собственную общественность законного доступа к объективной информации.

До этого Министерство иностранных дел Черногории вызвало посла России в Подгорице Александра Лукашика. Причиной стали заявления дипломата, связанные с решением парламента страны о присоединении вооруженных сил к механизму НАТО по обучению армии Украины и оказанию ей помощи в области безопасности (NSATU). Также поводом для подобного решения стали слова посла по поводу интервью президента Черногории Якова Милатовича изданию La Croix.

Ранее в МИД России заявили, что сделка Зеленского и Макрона войдет в историю как «крупнейшая афера».

