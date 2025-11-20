На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России заявили, что сделка Зеленского и Макрона войдет в историю как «крупнейшая афера»

Захарова назвала аферой договор Зеленского и Макрона о военных поставках Киеву
true
true
true

Договоренности президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона о поставках военной помощи Киеву являются «крупнейшей аферой» в современной истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

«Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории», — сказала она.

Захарова также прокомментировала слова Зеленского, который назвал документ «историческим». По мнению дипломата, отчасти украинский лидер прав, поскольку это соглашение «так в истории и останется».

Захарова считает, что Зеленский пытается «успеть выжать максимум из наиболее оголтелых евростервятников». При этом она обратила внимание на то, что денег у Киева, а речь может идти о €20 млрд, на такую крупную покупку нет. Также дипломат выразила уверенность, что в Париже нет заявленных объемов техники.

«Вот такая вот виртуальная интересная сделка. У одного нет денег, у второго нет товара», — заключила официальный представитель МИД.

17 ноября Зеленский и Макрон подписали соглашение о поставке Киеву боевой авиации, а также «защите неба». Агентство Reuters сообщало, что речь идет о передаче Украине средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет. В частности, документ предусматривает поставки Киеву многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Норвегии заявили, что переданная Украине помощь могла быть расхищена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами