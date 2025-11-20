В МИД России заявили, что сделка Зеленского и Макрона войдет в историю как «крупнейшая афера»

Договоренности президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона о поставках военной помощи Киеву являются «крупнейшей аферой» в современной истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

«Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории», — сказала она.

Захарова также прокомментировала слова Зеленского, который назвал документ «историческим». По мнению дипломата, отчасти украинский лидер прав, поскольку это соглашение «так в истории и останется».

Захарова считает, что Зеленский пытается «успеть выжать максимум из наиболее оголтелых евростервятников». При этом она обратила внимание на то, что денег у Киева, а речь может идти о €20 млрд, на такую крупную покупку нет. Также дипломат выразила уверенность, что в Париже нет заявленных объемов техники.

«Вот такая вот виртуальная интересная сделка. У одного нет денег, у второго нет товара», — заключила официальный представитель МИД.

17 ноября Зеленский и Макрон подписали соглашение о поставке Киеву боевой авиации, а также «защите неба». Агентство Reuters сообщало, что речь идет о передаче Украине средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет. В частности, документ предусматривает поставки Киеву многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Норвегии заявили, что переданная Украине помощь могла быть расхищена.