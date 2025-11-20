ЮАР получила ноту от США об «изменении мнения» относительно участия в саммите G20

Южно-Африканская Республика в настоящее время ведет консультации с Вашингтоном о возможном формате участия США в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге. Об этом рассказал президент ЮАР Сирил Рамафоса, передает ТАСС.

По его словам, Претория получила ноту от Вашингтона, которая еще обсуждается, об изменении мнения американцев об участии в саммите. Президент ЮАР отметил, что решение должно быть принято до начала работы саммита.

«Это очень позитивный знак, я повторяю, что политика бойкота никогда не работала. США должны быть здесь и мы сейчас изучаем это», — подчеркнул Рамафоса.

До этого РИА Новости сообщало, что Соединенные Штаты не будут признавать итоговую коллективную декларацию саммита лидеров стран «Большой двадцатки» в ЮАР в случае ее принятия.

Вашингтон официально объявил об отсутствии на саммите и непризнании его результатов. По его словам, американская сторона не собирается признавать итоги в виде коллективной декларации лидеров G20. США требуют оформления итогового документа саммита лишь в виде заявления его председателя.

Ранее Си Цзиньпин отменил свое участие в саммите G20.