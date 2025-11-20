Вашингтон не будет признавать коллективную декларацию саммита «Большой двадцатки»

Соединенные Штаты не будут признавать итоговую коллективную декларацию саммита лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР в случае ее принятия. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что Вашингтон официально объявил об отсутствии на саммите и непризнании его результатов. По его словам, американская сторона не собирается признавать итоги в виде коллективной декларации лидеров G20. США требуют оформления итогового документа саммита лишь в виде заявления его председателя.

Саммит G20 пройдет в период с 22 по 23 ноября в Йоханнесбурге.

4 ноября президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит страну на саммите G20 в ЮАР, ее возглавит заместитель руководителя администрации главы государства Максим Орешкин. Помимо Орешкина, в состав делегации войдут начальник экспертного управления президента Денис Агафонов, его заместитель и шерпа России в «Группе Двадцати» Светлана Лукаш, замглавы МИД РФ Александр Панкин и замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.

Ранее в Кремле высказались о G20 в преддверии саммита.