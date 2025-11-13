Си Цзиньпин отменил свое участие в саммите G20

Die Zeit: Си Цзиньпин не примет участие в саммите G20 в ЮАР

Председатель КНР Си Цзиньпин не примет участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщает издание Die Zeit.

Как уточнили в министерстве иностранных дел Китая, делегацию страны на саммите в Йоханнесбурге возглавит премьер Госсовета Ли Цян.

С учетом того, что от участия в саммите ранее отказались президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, впервые с момента создания G20 главы государств трех крупнейших держав объединения не будут присутствовать на саммите.

8 ноября Трамп заявил, что представители американского правительства не собираются посещать предстоящий саммит «Большой двадцатки» в ЮАР из-за нарушения прав белого населения в республике. При этом американский лидер подчеркнул, что с нетерпением ожидает приема G20 в Майами, запланированного на 2026 год.

4 ноября Путин утвердил состав делегации, которая представит страну на саммите G20 в ЮАР, ее возглавит заместитель руководителя администрации главы государства Максим Орешкин. Помимо Орешкина, в состав делегации войдут начальник экспертного управления президента Денис Агафонов, его заместитель и шерпа России в «Группе Двадцати» Светлана Лукаш, замглавы МИД РФ Александр Панкин и замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.

Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22–23 ноября.

