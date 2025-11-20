На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз хочет вводить точечные санкции против России без ожидания крупных пакетов

Каллас: ЕС обсуждает поэтапное усиление санкций против РФ без ожидания пакетов
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Евросоюз обсуждает возможность поэтапного ужесточения антироссийских санкций, чтобы действовать точечно, не дожидаясь принятия крупных пакетов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС, пишет РИА Новости.

«По поводу 20-го пакета санкций — мы работаем над ним, но мы также обсуждали, можем ли мы действовать более эффективно, продвигаясь шаг за шагом, не ожидая каждый раз крупных санкционных пакетов, а, например, сосредотачиваясь на «теневом флоте», — сказала она.

20 ноября ЕС внес 10 физлиц из России в список антироссийских санкций якобы за серьезные нарушения прав человека. Под ограничения попали представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и судебной системы РФ.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что 20 ноября главы МИД стран ЕС обсудят возможность введения новых санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть. В публикации отмечается, что участники встречи рассмотрят вопрос активизации взаимодействия с государствами, которые регистрируют суда, в попытке пресечь деятельность кораблей, используемых РФ для обхода санкций объединения.

Ранее сообщалось, что план Трампа по Украине предполагает снятие санкций с России.

