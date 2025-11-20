Евросоюз добавил 10 физлиц в список антироссийских санкций

ЕС включил 10 физлиц в список санкций якобы за нарушения прав человека в РФ

Европейский союз (ЕС) добавил 10 физлиц в список антироссийских санкций якобы за серьезные нарушения прав человека. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Уточняется, что под ограничения попали представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и судебной системы России.

Данные меры подразумевают запрет на въезд в ЕС и блокирование активов в банках стран объединения, если они будут выявлены.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что главы МИД стран ЕС обсудят 20 ноября возможности введения новых санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть.

В публикации отмечалось, что участники встречи рассмотрят вопрос активизации взаимодействия с государствами, которые регистрируют суда, в попытке пресечь деятельность кораблей, используемых РФ для обхода санкций объединения.

Накануне Великобритания внесла три компании и четыре физических лица из России в санкционный список. Шесть позиций идут в рамках списка ограничительных мер за действия в киберсфере, одна — по общему санкционному списку против России.

Санкции введены против российской хостинг-компании «Медиа Лэнд» и ее руководства за якобы предоставление инфраструктуры для осуществления кибератак. Также ограничения приняты в отношении компании Aeza Group LLC.

Ранее Новак рассказал, как повлияли западные санкции на добычу нефти в России.