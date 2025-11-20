На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины

МИД Швеции назвал несправедливым, что Скандинавия несет бремя поддержки Украины
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Скандинавские страны тратят больше всех среди членов НАТО на поддержку Украины. Это несправедливо, заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард изданию Politico.

«Несколько стран тянут все бремя [поддержки Украины]. Это несправедливо», — заявила она, добавив, что подобная схема покажет свою несостоятельность в долгосрочной перспективе.

По словам Мальмер Стенергард, страны Скандинавии предоставили Украине «треть военной поддержки со стороны стран НАТО». В связи с этим глава МИД Швеции призвала Евросоюз изъять замороженные российские активы, чтобы выделить за счет этих средств новый пакет помощи Киеву. По ее словам, с 2022 года страны ЕС потратили больше денег на импорт российских энергоресурсов, чем на поддержку Украины.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз в течение трех лет украинского конфликта потратил на помощь Киеву около €180 млрд. Политик отметил, что несмотря на кончающиеся ресурсы, Брюссель планирует продолжать поддержку Украины и хочет выделить новый пакет помощи объемом в €40 млрд. По его словам, в ближайшие семь лет Брюссель намерен потратить на финансирование войны примерно четверть бюджета Евросоюза.

Ранее ЕК оценила общие потребности Киева в 2026-2027 годах в €135,7 млрд.

