МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины

Скандинавские страны тратят больше всех среди членов НАТО на поддержку Украины. Это несправедливо, заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард изданию Politico.

«Несколько стран тянут все бремя [поддержки Украины]. Это несправедливо», — заявила она, добавив, что подобная схема покажет свою несостоятельность в долгосрочной перспективе.

По словам Мальмер Стенергард, страны Скандинавии предоставили Украине «треть военной поддержки со стороны стран НАТО». В связи с этим глава МИД Швеции призвала Евросоюз изъять замороженные российские активы, чтобы выделить за счет этих средств новый пакет помощи Киеву. По ее словам, с 2022 года страны ЕС потратили больше денег на импорт российских энергоресурсов, чем на поддержку Украины.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз в течение трех лет украинского конфликта потратил на помощь Киеву около €180 млрд. Политик отметил, что несмотря на кончающиеся ресурсы, Брюссель планирует продолжать поддержку Украины и хочет выделить новый пакет помощи объемом в €40 млрд. По его словам, в ближайшие семь лет Брюссель намерен потратить на финансирование войны примерно четверть бюджета Евросоюза.

Ранее ЕК оценила общие потребности Киева в 2026-2027 годах в €135,7 млрд.