Глава МИД Швеции назвала «слухами» новые переговоры России и США по Украине

Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Переговоры России и США по новому плану президента Дональда Трампа по Украине являются «слухами». Об этом в интервью газете Politico заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

«Как только появляется слух о каких-либо переговорах... люди перестают обращать на это внимание. Пока это ни к чему нас не привело», — сказала она.

В нынешних условиях, по мнению шведского министра, нужно убедиться, что европейские страны продолжают уделять «больше внимания оказанию давления на Россию и увеличению поддержки Украины, потому что это действительно может увеличить вероятность прекращения огня».

20 ноября Стенергард также заявила, что Скандинавские страны тратят больше всех среди членов НАТО на поддержку Украины.

По ее словам, страны Скандинавии предоставили Украине «треть военной поддержки со стороны стран НАТО». В связи с этим глава МИД Швеции призвала Евросоюз изъять замороженные российские активы, чтобы выделить за счет этих средств новый пакет помощи Киеву. По ее словам, с 2022 года страны ЕС потратили больше денег на импорт российских энергоресурсов, чем на поддержку Украины.

Западные СМИ сообщили, что США вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее ЕК оценила общие потребности Киева в 2026-2027 годах в €135,7 млрд.

