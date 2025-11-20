План Трампа по Украине предполагает «возвращение» России в мировую экономику

Новый план США по урегулированию на Украине предполагает возвращение России в мировую экономику. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Мирный план США подразумевает… возвращение ее в мировую экономику и отказ Украины от НАТО», — говорится в сообщении издания.

Западные СМИ сообщили, что США вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Как писало агентство Reuters, страны Европы выступили против нового плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что ЕС отрицает участие в разработке американского плана по урегулированию на Украине.