ЕС отрицает участие в разработке американского плана по урегулированию на Украине

Каллас: ЕС не участвовал в создании мирного плана США и России по Украине

Европейский союз (ЕС) не принимал участия в разработке плана по урегулированию ситуации на Украине, который был подготовлен Соединенными Штатами. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном участии европейских чиновников в создании документа, Каллас дала однозначно отрицательный ответ.

«Насколько я знаю, нет», — сказала Каллас.

Как писало агентство Reuters, страны Европы выступили против нового плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Западные СМИ сообщили, что США вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее Трампу предложили «подкрепить» армией США новый план по Украине.