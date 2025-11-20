Европа выступила против нового плана США по решению конфликта на Украине

Страны Европы выступили против нового плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

«Европейские страны в четверг выступили против поддержанного США мирного плана для Украины, который, по словам источников, потребует от Киева отдать больше земель и частично разоружиться», — говорится в сообщении издания.

Источники сообщили агентству, что Вашингтон дал понять президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанные США рамки прекращения конфликта.

Западные СМИ сообщили, что США вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее ЕК оценила общие потребности Киева в 2026-2027 годах в €135,7 млрд.