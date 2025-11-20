Миндич мог быть причастен к управлению арестованными российскими активами

Украинский бизнесмен Тимур Миндич, фигурирующий в коррупционном скандале в энергетике, мог иметь доступ к управлению арестованными российскими активами. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственное расследование.

Согласно публикации, экс-руководитель Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами Елена Дума, назначенная на должность в 2023 году, могла быть связана с коррупционной схемой Миндича. В расследовании приводятся кадры, на которых Дума посещает клинику, фигурирующую в материалах НАБУ как часть схемы по отмыванию средств.

Дума подала в отставку 30 июля 2025 года — через несколько дней после публикации информации о возможном прослушивании квартиры Миндича.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Позднее оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) официально потребовали от Зеленского отправить в отставку главу его офиса Ермака и кабинет министров. Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

Ранее стало известно, что жена Зеленского знала о коррупции в энергетике страны.