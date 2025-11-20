Путин пригласил патриарха Кирилла на чай в его День рождения

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем рождения и пригласил на чай. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер встретился с главой Русской православной церкви (РПЦ) в Патриарших палатах Кремля. Глава государства отметил вклад патриарха Кирилла в православный мир и общество в целом. Путин подчеркнул энергичность патриарха, поблагодарил его и пожелал здоровья, а также вручил букет белых роз.

В ходе встречи глава государства предложил главе РПЦ «попить чайку».

«С удовольствием», — ответил патриарх Кирилл.

19 ноября во время пленарной сессии 17-го Всемирного русского народного собора патриарх Кирилл назвал ситуацию в современной России «чудом Божьим». Он объяснил это тем, что пережитые перемены могли полностью уничтожить страну, «не оставив камня на камне», или разрушить ее восприятие гражданами. По его словам, России удалось пройти через «искусы и соблазны», но не стоит сегодня «терять духовной бдительности».

Ранее патриарх Кирилл рассказал о работе волонтеров РПЦ в Донбассе.