Патриарх Кирилл рассказал о работе волонтеров РПЦ в Донбассе

Более пяти тысяч добровольцев Русской православной церкви (РПЦ) отремонтировали свыше 500 домов нуждающихся, проживающих в Донбассе. Об этом на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости.

«Чтобы помочь мирным жителям, в Донбасс съездили свыше 5 тысяч волонтеров (РПЦ — прим. ред.). В приграничных районах, в зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи, и поддержку получают десятки тысяч людей», — заявил он.

По словам патриарха, в зданиях, которые отремонтировали добровольцы в Мариуполе, Авдеевке, Волновахе, Ясиноватой и других городах, проживают пожилые люди и инвалиды. Он объяснил, что жители не могут отремонтировать или самостоятельно привести в порядок свое жилье.

В своем обращении патриарх поблагодарил волонтеров и добровольцев, отправившихся на новые территории РФ.

До этого министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что крупнейшие компании в Донбассе и Новороссии с ноября смогут бесплатно страховать инвестиционные проекты от военных рисков. По его словам, это программа предусматривает покрытие возможного ущерба и гарантирует выплаты на восстановление объектов после обстрелов.

