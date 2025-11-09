На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл рассказал о работе волонтеров РПЦ в Донбассе

Патриарх Кирилл: 5 тыс. волонтеров РПЦ отремонтировали 500 домов в Донбассе
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Более пяти тысяч добровольцев Русской православной церкви (РПЦ) отремонтировали свыше 500 домов нуждающихся, проживающих в Донбассе. Об этом на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости.

«Чтобы помочь мирным жителям, в Донбасс съездили свыше 5 тысяч волонтеров (РПЦ — прим. ред.). В приграничных районах, в зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи, и поддержку получают десятки тысяч людей», — заявил он.

По словам патриарха, в зданиях, которые отремонтировали добровольцы в Мариуполе, Авдеевке, Волновахе, Ясиноватой и других городах, проживают пожилые люди и инвалиды. Он объяснил, что жители не могут отремонтировать или самостоятельно привести в порядок свое жилье.

В своем обращении патриарх поблагодарил волонтеров и добровольцев, отправившихся на новые территории РФ.

До этого министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что крупнейшие компании в Донбассе и Новороссии с ноября смогут бесплатно страховать инвестиционные проекты от военных рисков. По его словам, это программа предусматривает покрытие возможного ущерба и гарантирует выплаты на восстановление объектов после обстрелов.

Ранее монахиня рассказала, как военные ВСУ стреляли по крестам храма в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами