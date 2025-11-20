На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Финляндии раскритиковала план по Украине: «Будто писали в Москве»

Глава МИД Финляндии Валтонен назвала неприемлемыми условия плана по Украине
Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен раскритиковала мирный план, который якобы разработали Россия и США для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Yle.

По ее словам, если он соответствует тому, что описывает западная пресса, то условия будут неприемлемыми как для Украины, так и для Европы.

«Они [детали] выглядят так, будто это писали скорее в Москве. Они очень однозначно сбрасывают со стола Устав ООН. <…> Мы хотим справедливого и устойчивого мира в Украине. И мы уже четыре года работаем над достижением этой цели », – заявила Валтонен.

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее Каллас выдвинула условия относительно мирного плана по Украине.

