Каллас выдвинула условия относительно мирного плана по Украине

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что приветствует усилия по прекращению конфликта Москвы и Киева, однако любой мирный план должен привлекать Украину и Европу и иметь их согласие. Ее слова приводит «Европейская правда».

«Мы как европейцы всегда выступали за достижение длительного, устойчивого и справедливого мира и приветствуем любые усилия, направленные на это. Конечно, чтобы любой план работал, он должен привлекать Украину и Европу... Украинцы и европейцы также должны согласиться на эти планы», — сказала Каллас.

Она заявила, что не слышала «о каких-либо уступках со стороны России». Если бы Москва хотела мира, то согласилась бы на безусловное прекращение огня, подчеркнула Каллас.

«Мы приветствуем все содержательные усилия по завершению этой войны – но, как уже было сказано, речь должна идти о справедливом и устойчивом мире. И это также означает, что с этим планом должны согласиться и украинцы, и европейцы», — заявила глава евродипломатии.

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее советник Трампа назвал завершение конфликта на Украине одним из приоритетов США.