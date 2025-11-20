Названы имена украинцев, подозреваемых в подрыве ж/д путей в Польше

Граждане Украины Евгений Иванов и Александр Кононов подозреваются в совершении диверсионных действий на территории Польши. Об этом сообщило местное издание Onet со ссылкой на свои источники.

В публикации говорится, что эти граждане могут быть причастны к провокации на железнодорожных путях. Других подробностей издание не приводит.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского предоставить данные украинцев, причастных к диверсии на польской железной дороге. Политик сообщил, что разговаривал с украинским лидером 19 ноября по телефону.

Туск ранее заявлял, что взрыв на железнодорожных путях в Польше устроили двое граждан Украины, которые якобы «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами». Раскрывать имена предполагаемых диверсантов политик отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».

Тем не менее, некоторые подробности их биографии Туск привел. По словам премьера, первый мужчина был в этом году осужден во Львове за диверсии на территории Украины. Второй — «житель Донбасса». Оба осенью этого года перебрались в Польшу из Белоруссии и после терактов вернулись обратно.

Ранее Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях.