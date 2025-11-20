Кая Каллас выдвинула свое предложение к новому плану Трампа по Украине

Reuters: Кая Каллас считает, что план по Украине должны обсудить с ЕС и Киевом

Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что новый мирный план президента США Дональда Трампа по Украине должны обсуждать с учетом позиции Киева и Брюсселя. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Каллас заявила, что в любом соглашении должны участвовать европейцы и сама Украина», — говорится в сообщении издания.

При этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, пишет Reuters, вовсе назвал «капитуляцией» мирный план США по урегулированию конфликта.

Белый дом, в свою очередь, никак не прокомментировал поступившие предложения, отмечается в материале агентства.

Западные СМИ сообщили, что США вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее ЕК оценила общие потребности Киева в 2026-2027 годах в €135,7 млрд.