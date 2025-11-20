В Европе назвали условие для победы России на Украине

Economist: скандал на Украине может приблизить победу России на Украине

Разразившийся на Украине коррупционный скандал может привести к ослаблению западной помощи Киеву, что приблизит победу России в конфликте. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Как пишет журнал, положение украинского лидера Владимира Зеленского из-за коррупции «явно подорвано». Глава его офиса, Андрей Ермак, «сейчас находится под огромным давлением и может быть принесен в жертву», отмечается в материале.

Кроме того, есть «реальная опасность» того, что Западная помощь Киеву будет «отравлена» из-за коррупционного скандала, констатирует Ecomomist.

«Если поддержка Запада ослабнет, единственным победителем станет Путин. Он приблизится к разгрому Украины», — говорится в сообщении издания.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

