Украинского лидера Владимира Зеленского «уберут» и поставят на его место действующего посла страны в Великобритании Валерия Залужного. Об этом заявил командир «Ахмата», генерал-лейтенант Апти Алаудинов, чьи слова приводит ТАСС.

«Сейчас у них кризис власти и еще кризис на фронте. И они, американцы, понимают, что сейчас надо любыми путями договариваться для того, чтобы сделать перерыв <...>, Зеленского убрать. Вместо него, я так понял, они сейчас будут пытаться из Англии притащить Залужного», — сказал Алаудинов.

По его предположению, «спонсоры» Украины на Западе также будут пытаться переформатировать ВСУ, поскольку «у них все сыпется».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что коррупционный скандал на Украине достиг высокого уровня и грозит президенту страны Владимиру Зеленскому лишением поста. Как отмечается в публикации, украинцев возмутили обвинения в коррупции, предъявленные близкому окружению Зеленского. Такие обвинения, по мнению WSJ, нанесли куда больший удар по репутации президента, чем любое другое расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с момента его вступления на пост.

Ранее на Украине рассказали об «ощутимом давлении» на Зеленского ради мира с Россией.