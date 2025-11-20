На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко анонсировал переговоры с США в декабре

Лукашенко: в декабре планируется провести переговоры с американскими партнерами
true
true
true

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал масштабную командировку в Мьянму, Оман, Алжир и переговоры с США. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Он отметил, что конец года будет очень сложным.

«Скорее всего, в декабре переговоры с нашими американскими партнерами. По крайней мере, мы на это ориентируемся», — добавил Лукашенко.

14 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия готова участвовать в инициативе США по урегулированию на Украине, если Америка видит какую-то роль Минска в этом вопросе. Он отметил, что Белоруссия поддерживает скорейшее завершение конфликта на Украине, а также считает, что республика должна существовать как суверенное государство.

Западные СМИ сообщили, что США вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее Кая Каллас выдвинула свое предложение к новому плану Трампа по Украине.

