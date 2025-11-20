Польша выдвинула требование Белоруссии после диверсии на железнодорожных путях

Польша потребовала у Белоруссии выдать украинцев, подозреваемых в диверсии на ЖД

Польша потребовала у Белоруссии выдать граждан Украины, подозреваемых в совершении взрыва на железнодорожном полотне. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр, его слова приводит РИА Новости.

«Вчера временному поверенному в делах Белоруссии была вручена нота с требованием выдачи двух украинцев, которые подозреваются в совершении диверсии», — сказал он.

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября.

В тот же день произошел еще один случай — повреждения были зафиксированы на железнодорожной линии Варшава — Люблин.

18 ноября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных линиях, ведущих на Украину. Чиновник при этом не привел никаких доказательств. Он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

19 ноября пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации страны Каролина Галецкая заявила, что в Польше силовики проводят задержание людей, которые причастны к взрыву на железнодорожной линии, ведущей на Украину.

