На Украине назвали условие для начала нового Майдана

Нардеп Разумков: отказ Зеленского увольнять Ермака может спровоцировать Майдан
Telegram-канал «Политика Страны»

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского уволить главу своего офиса Андрея Ермака чреват новым Майданом на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Дмитрий Разумков.

«Увидим ли мы… отставку руководства офиса президента? Если нет, есть вероятность увидеть то, что пережила страна в 2004 («Оранжевая революция» - «Газета.Ru») и 2014 годах (Майдан – «Газета.Ru»)», — подчеркнул парламентарий.

До этого британская газета Financial Times писала о том, что Зеленскому нужно уволить Ермака и сформировать новое правительство из «реформаторов».

Авторы публикации отметили, что конфликт создает новые возможности для коррупции, а «старые привычки живучи». Сейчас глава государства сосредоточил всю власть под руководством «всеприсутствующего» Ермака.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

Ранее Алаудинов назвал преемника Зеленского.

