Генштаб Франции призвал граждан готовиться «терять детей» в борьбе с Россией

Глава Генштаба ВС Франции Мандон призвал граждан готовиться к потере детей
Начальник Главного штаба Вооруженных сил (ВС) Франции генерал Фабьен Мандон призвал французов быть готовыми к «потере своих детей» якобы для сдерживания России. Его слова приводит телеканал TF1.

По мнению военачальника, Франция «окажется в опасности», если сдастся, потому что не готова «принять потерю своих детей» и столкнуться с экономическими трудностями на фоне развития оборонного производства.

Мандон подчеркнул, что у Франции есть экономические и демографические силы, чтобы «сдержать Москву». При этом он обратил внимание, что стране не хватает «силы духа согласиться навредить себе» ради собственной защиты.

Как отмечает TF1, это заявление Мандона вызвало шквал критики со стороны французских политиков. В частности, полное несогласие с высказыванием генерала высказал основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. В соцсети Х он подчеркнул, что Мандон не имеет право строить планы, которые приведут к потере людей в случае «дипломатических провалов».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия видит в европейских странах «очень сильные промилитаристские настроения». Такая «атмосфера действительно есть» и «это плохо», отметил он.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что страны ЕС «вымучивают из себя дальнейшее» увеличение военных бюджетов». По его мнению, это ведет к перенапряжению экономики и «возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия».

Ранее Мандон обвинил Россию в нашествии постельных клопов во Франции.

