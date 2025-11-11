На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции обвинили Россию в нашествии постельных клопов

Глава генштаба ВС Франции Мандон обвинил Россию в нашествии клопов
Shutterstock

Глава генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Франции Фабьен Мандон в интервью газете Ouest-France обвинил Россию в нашествии постельных клопов.

«Россия изучила наши общества и знает, что наша сила — в единстве. Если ей удастся разделить нас или разобщить, она может одержать победу. Она уже пытается делать это с помощью дестабилизирующих действий», — сказал глава генштаба.

Мандон уточнил, что под «дестабилизирующими действиями» он имеет ввиду «дела с постельными клопами».

В июле телеканал BFMTV сообщил, что во Франции за последний год число случаев заражения жилья постельными клопами выросло вдвое. По данным Союза экспертов по дезинсекции и Ассоциации специалистов по охране окружающей среды, по всей стране в июне было зафиксировано около 77 тыс. вызовов службы дезинсекторов.

Ранее «отпуск мечты» на круизном лайнере закончился для пары укусами десятков клопов.

