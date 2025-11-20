Великобританию не проинформировали о новом плане США по Украине

Politico: Британии не сообщали о предложениях США по урегулированию на Украине

Великобританию не проинформировали о продвигаемых со стороны США предложениях по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на неназванного британского дипломата.

«Лондон не был проинформирован о предложениях, несмотря на близкие отношения советника по нацбезопасности Джонатана Пауэлла со (специальным посланником президента США Стивом) Уиткоффом», — отмечает издание.

Тем временем американский портал Axios утверждает, что Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров достигли «некоторого понимания» во время переговоров о плане по украинскому урегулированию.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о неоправданных ожиданиях от урегулирования конфликта на Украине.