Верховный суд России ликвидировал «Партию роста»

Верховный суд РФ ликвидировал всероссийскую политическую партию «Партия роста». Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил представитель Минюста в суде, всероссийская политическая партия должна иметь отделения не менее чем в половине субъектов РФ, а у «Партии роста» их всего 43, что по закону является основанием для ликвидации.

Представитель партии в суде признала иск и объяснила, что из-за слияния с другим блоком некоторые члены партии перешли в него. В результате мониторинга руководство партии закрыло часть региональных отделений и решило не открывать новые, уточнила представитель партии.

19 апреля партия «Новые люди» на своем съезде объединилась с «Партией роста». Соглашение о слиянии было подписано в 2023 году.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что в партии появится новый орган управления – федеральный политсовет, который возглавит председатель «Партии роста» Борис Титов. Орган будет прорабатывать «целый ряд инициатив, активно взаимодействовать со сторонними дружественными организациями». Федеральный политсовет будет органом, «который смотрит далеко и чьи руки не связаны текущей работой», уточнил Нечаев.

Ранее Минюст попросил Верховный суд России ликвидировать «Партию роста».