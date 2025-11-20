На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе анонсировали обсуждение плана США по Украине

Каллас: главы МИД стран Евросоюза обсудят план США по Украине
true
true
true

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила, что главы МИД стран — участниц объединения обсудят предлагаемый США план по урегулированию на Украине в четверг. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, за что мы, европейцы, всегда выступали, — это прочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели. Конечно, для того, чтобы любой план сработал, в нем должны участвовать украинцы и европейцы», — сказала Каллас в разговоре с журналистами.

19 ноября западные СМИ писали, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Позднее старший советник президента США по политическим вопросам Стивен Миллер заявил, что завершение конфликта на Украине является одним из приоритетов внешней политики Вашингтона, однако отказался комментировать мирный план Трампа.

Ранее еврокомиссар по обороне нашел способ склонить Путина к миру.

