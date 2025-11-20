Советник Трампа назвал завершение конфликта на Украине одним из приоритетов США

Старший советник президента США по политическим вопросам Стивен Миллер заявил, что завершение конфликта на Украине является одним из приоритетов внешней политики Вашингтона, однако отказался комментировать мирный план Дональда Трампа. Об этом сообщает Укринформ.

«Это является вопросом, который президент продолжает ставить на первое место в нашей внешней политике, а именно по урегулированию войны между Украиной и Россией», — сказал Миллер.

Он подчеркнул, что США хотят добиться мира в Европе, а также прекратить уничтожение невинных людей. В то же время Миллер не стал комментировать новый план администрации Трампа, состоящий из 28 пунктов.

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

На этом фоне встреча Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре была отменена после того, как Киев отказался обсуждать новый мирный план с «серьезными уступками России».

