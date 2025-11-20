На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко помиловал двух католических священников

БелТА: Лукашенко помиловал и освободил двух католических священников

Sergei Gapon/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух католических священников, обвиняемых в совершении тяжких преступлений против государства. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Уточняется, что священнослужители освобождены из-под стражи.

В середине сентября белорусский лидер подписал указ о помиловании 25 человек, среди них есть осужденные за экстремизм. Известно, что среди помилованных 12 женщин и 13 мужчин. Среди освобожденных 19 человек в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, а одна осужденная является многодетной матерью. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Отмечается, что все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни.

Позднее Лукашенко обсудил с представителем администрации США Джоном Коулом возможность «глобальной сделки» по освобождению ряда осужденных в республике лиц.

Ранее Лукашенко помиловал и выслал из Белоруссии более 50 заключенных.

