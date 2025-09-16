Лукашенко помиловал 25 осужденных

Лукашенко помиловал 25 человек, осужденных, в том числе за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек, среди них есть осужденные за экстремизм. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Известно, что среди помилованных 12 женщин и 13 мужчин. Среди помилованных 19 человек в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, а одна осужденная является многодетной матерью. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Уточняется, что все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни.

11 сентября Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключенных, все они в тот же день были выдворены за пределы страны. Решение было принято на принципах гуманизма с учетом возраста осужденных, состояния их здоровья и необходимости воссоединения семей.

В тот же день глава республики обсудил с представителем администрации США Джоном Коулом возможность «глобальной сделки» по освобождению ряда осужденных в республике лиц.

