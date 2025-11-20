В конгрессе США ужаснулись новому плану мира на Украине: «Глупо»

Конгрессмен-республиканец Дон Бэкон на своей странице в соцсети Х резко раскритиковал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

«Я категорически не согласен с тем, что администрация ведет переговоры с Россией, а не с Украиной, как и с ее планом потребовать от Украины принять соглашение как «свершившийся факт». Не вовлекать европейцев в этот процесс — глупо», — написал Бэкон.

По его словам, США поступили аналогичным образом с выводом войск из Южного Вьетнама в 1973 году и побегом из Афганистана в 2021 году. Бэкон считает, что складывающаяся ситуация напоминает «Мюнхен 1938 года».

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

На этом фоне встреча Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре была отменена после того, как Киев отказался обсуждать новый мирный план с «серьезными уступками России».

Ранее на Украине рассказали об «ощутимом давлении» на Зеленского ради мира с Россией.