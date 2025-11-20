В США раскрыли реакцию Киева на американский план по конфликту на Украине

Politico: в Киеве и ЕС были в шоке от плана США по конфликту на Украине

Чиновники на Украине и в странах Европейского союза были в шоке от тайного плана Соединенных Штатов по конфликту на Украине. Об этом сообщает американское издание Politico.

По информации издания, они думали, что мнение главы Белого дома Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине изменилось.

Источники Politico утверждают, что у многих западных и украинских политиков эта новость вызвала опасения, что Соединенные Штаты могут уступить требованиям РФ.

По данным газеты, специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф начал работать над новым планом урегулирования в конце октября после встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кириллом Дмитриевым в Майами.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о неоправданных ожиданиях от урегулирования конфликта на Украине.