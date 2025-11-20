На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио заявил, что США учтут позиции как России, так и Украины

Рубио: США разрабатывают мирные предложения с учетом позиций России и Украины
Kent Nishimura/Reuters

Американская администрация разрабатывает предложения по урегулированию украинского конфликта, учитывая позиции России и Украины, а также полагает, что Москва и Киев должны пойти на уступки. Об этом в соцсети X заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что для урегулирования необходим «подробный обмен серьезными и реалистичными идеями».

«Для достижения мира нужно, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки. Мы разрабатываем и далее будем разрабатывать список потенциальных предложений по прекращению военного конфликта на основе информации от обеих сторон», — указал глава американского внешнеполитического ведомства.

Вечером 19 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к продолжению переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

По информации портала Axios, Соединенные Штаты и «другие страны» могут признать Крым и Донбасс территорией России в рамках нового мирного плана Штатов по Украине.

Ранее чилийский журналист сравнил Владимира Зеленского с клоуном из романа Кинга.

