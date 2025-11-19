На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чилийский журналист сравнил Зеленского с клоуном Пеннивайзом

Чилийский журналист Белл заявил, что Зеленский напоминает ему клоуна из «Оно»
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Чилийский писатель Патрисио Мери Белл, автор книги «Дети Донбасса», во время встречи с членами Общественной палаты РФ сравнил Владимира Зеленского с клоуном Пеннивайзом из романа Стивена Кинга «Оно». Его слова передает РИА Новости.

По словам журналиста, подобно персонажу Кинга, который заманивал детей воздушными шариками, а затем карал, Зеленский представляет угрозу для детей Донбасса. Мери Белл также заявил, что нацизм не исчез, а лишь сменил оболочку, и призвал бороться с его современными проявлениями.

«Владимир Зеленский — как будто клоун из книги Стивена Кинга «Оно» <...>. Пока есть дети, которых нужно защищать, нацизм не может жить», — сказал писатель.

На встрече также присутствовала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая поблагодарила чилийского журналиста за правдивое освещение событий в Донбассе.

Мери Белл недавно вернулся из поездки в регион и представил книгу-расследование о страданиях мирного населения.

Ранее грузинский политик назвала Зеленского «клоуном».

