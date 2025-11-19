США по плану Трампа хотят признать Крым и Донбасс территорией России

Соединенные Штаты и «другие страны» могут признать Крым и Донбасс территорией России в рамках нового мирного плана Штатов по Украине. Об этом пишет портал Axios.

«Согласно плану Трампа, США и другие страны признают Крым и Донбасс законной территорией России, но Украину об этом просить не будут», — говорится в сообщении.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Агентство Reuters отмечало, что предложения США по урегулированию на Украине предполагают отказ Киева от ряда территорий и «некоторых видов оружия».

