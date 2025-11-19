Кремль заявил о готовности к переговорам по Украине

Песков: Россия открыта к продолжению переговоров по урегулированию на Украине

Россия готова к продолжению переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона сохраняет открытую позицию в отношении возможности ведения переговоров.

»Москва открыта к продолжению, Москва открыта к переговорам», — сказал Песков.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

По информации портала Axios, Соединенные Штаты и «другие страны» могут признать Крым и Донбасс территорией России в рамках нового мирного плана Штатов по Украине.

