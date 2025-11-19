На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог дал прогноз о развитии коррупционного скандала на Украине

Политолог Маркелов: Зеленский пытается снять с себя ответственность за коррупцию
Shutterstock

Президент США Дональд Трамп явно хочет сделать украинского лидера Владимира Зеленского козлом отпущения, а тот в свою очередь стремится сбросить ответственность на других. Поэтому к нему подбираются с дальнего круга — бизнесмена и соратника Тимура Миндича. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов, комментируя коррупционный скандал на Украине.

Следующий круг, по словам эксперта, — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Когда доберутся до него, для Зеленского возникнет реальная угроза: и ему лично, и политической жизни.

«Зеленскому нужно будет принимать решение: сдать Умерова или нет. И всех остальных. И третий уже, третий круг, который максимально близок к Зеленскому — это, естественно, Ермак, это офис президента. После Зеленского он самый «жирный» участник всего этого процесса», — отметил Маркелов.

Говорить о развале режима на Украине пока рано, но давление на него оказывается существенное, добавил он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Позднее в Bloomberg допустили, что Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу, который сейчас расследует НАБУ.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский больше не влияет на переговоры по Украине.

