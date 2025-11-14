На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле высказались о G20 в преддверии саммита

Песков: Россия сохраняет заинтересованность в работе G20
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

«Большая двадцатка» (G20) сохраняет свою значимость и важность для стран, участвующих в этом формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

Представитель Кремля отметил, что Россия всегда выступала против того, чтобы элементы политизации каким-то образом вносились на повестку дня G20. Поэтому, по словам Пескова, РФ сохраняет свою заинтересованность в работе организации.

Пресс-секретарь напомнил, что «Большая двадцатка» — это формат, где обсуждается проблемы экономики, глобальной экономики, а не вопросы политики.

Саммит G20 пройдет в период с 22 по 23 ноября в Йоханнесбурге.

4 ноября президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит страну на саммите G20 в ЮАР, ее возглавит заместитель руководителя администрации главы государства Максим Орешкин. Помимо Орешкина, в состав делегации войдут начальник экспертного управления президента Денис Агафонов, его заместитель и шерпа России в «Группе Двадцати» Светлана Лукаш, замглавы МИД РФ Александр Панкин и замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.

Президент США Дональд Трамп заявил о бойкоте саммита «Большой двадцатки» в ЮАР.

