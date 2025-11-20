На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ стала известна реакция украинских чиновников на план США по урегулированию конфликта

FT: Киев раскритиковал американский план по урегулированию конфликта
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Киеве подвергли критике американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

Ознакомившись с планом США, украинские чиновники назвали его крайне однотипным и почти полностью соответствующим «максималистским требованиям» России. По их мнению, такой план без существенных изменений не может быть реализован на Украине.

20 ноября сообщалось, что мирный план администрации президента США Дональда Трампа по Украине предусматривает закрепление государственного статуса за русским языком и обеспечение прав Украинской православной церкви Московского патриархата.

План также предполагает сокращение численности Вооруженных сил Украины в два раза, отказ украинской стороны от подконтрольных территорий Донбасса и отказ от части вооружений.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль заявил о готовности к переговорам по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
