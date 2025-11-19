На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Литва уведомила Белоруссию об открытии пунктов пропуска на границе

Белоруссия получила уведомление от Литвы об открытии двух КПП на границе
Depositphotos

Государственный пограничный комитет (ГПК) получил официальное уведомление от Литвы об открытии двух пунктов пропуска на границе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В четверг, 20 ноября, с 01:00 по минскому времени (совпадает с мск. — «Газета.Ru») власти Литвы планируют открыть пункты пропуска Каменный Лог — Мядининкай и Бенякони — Шальчининкай», — сказано в сообщении.

Как уточнили в Госпогранкомитете, что официальное уведомление от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы поступило в ГПК вечером в среду по линии погранпредставительской деятельности.

19 ноября литовское правительство приняло решение открыть границу с Белоруссией. Это должно произойти 20 ноября.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее в Литве заявили, что решение властей страны закрыть границу с Белоруссией привело к хаосу.

