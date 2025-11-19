Трамп заявил о готовности США вести себя отвратительно с врагами

Соединенные Штаты готовы вести себя отвратительно со своими врагами. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии, трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

«Мы хотим изменить наших врагов. Я говорю это вежливо, но мы хотим изменить их, и если они не изменятся, мы будем вести себя отвратительно, но, надеюсь, нам не придется вести себя отвратительно», — сказал глава Белого дома.

В июле Трамп заявил, что друзья и враги десятилетиями «обдирали» его страну в вопросах торговли и армии. По его словам, это «обошлось в триллионы долларов».

В марте американский лидер также обвинил страны Европы в том, что они в течение многих лет экономически эксплуатировали США и де-факто были нахлебниками США. По его словам, некоторые из стран Евросоюза в течение 45 лет «обдирали» США, когда те «были мягкими и слабыми», что стало одной из причин рекордного госдолга в размере $36 трлн.

Ранее Трамп назвал РФ и КНР естественными врагами.