«Так называемые друзья были хуже врагов»: Трамп раскритиковал ЕС за эксплуатацию США

Президент Дональд Трамп в очередной раз обвинил страны Европы в том, что они в течение многих лет экономически эксплуатировали США и де-факто были нахлебниками Америки. По его словам, некоторые из стран ЕС в течение 45 лет «обдирали» США, когда те «были мягкими и слабыми», что стало одной из причин рекордного госдолга в размере $36 трлн. Это не первый за последнее время явный выпад американской администрации в адрес Евросоюза: недавно подобным мнением поделился и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax снова заявил о том, что другие страны нещадно эксплуатировали США в течение многих десятилетий, и он хочет положить конец этой практике. В список «обвиняемых» попал не только Китай, считающийся конкурентом США на мировой арене, но и Европа, которая много десятилетий была одним из главных соратников Соединенных Штатов и партнером по блоку НАТО.

«Часто друзья, так называемые друзья, были хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной (с США. — Ред.), как они ее обчистили», — отметил Трамп.

Поводом для подобных рассуждений в эфире телеканала стал вопрос интервьюера о возможности новой отсрочки 25-процентных пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики. Ранее их введение было отложено Трампом до 2 апреля.

В ответ Трамп заявил, что «слишком много исключений» из его решений не будет.

«Послушайте, нас 45 лет грабили другие страны. Мы всегда были мягкими и слабыми. Как будто у нас были люди, которые не понимали, что делают. Нас просто грабили как страну так, как никто никогда не видел», — сказал он. По его мнению, долг США в размере $36 трлн стал следствием именно такой политики правительства.

Президент США добавил, что теперь «пришла пора вернуть большую часть этих денег».

Вэнс солидарен с Трампом

Буквально накануне схожую позицию по этому вопросу продемонстрировал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом стало известно случайно: главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга незапланированно пригласили в закрытую чат-группу в приложении Signal, где высокопоставленные представители властей США обсуждали международную политику.

Помимо прочего, в переписке Вэнс высказывался и в адрес ЕС — в частности, он выразил сомнение в целесообразности оказания военной помощи европейским союзникам.

«Я просто ненавижу снова спасать Европу», — написал Вэнс.

Ему ответил глава Пентагона Пит Хегсет: «Я полностью разделяю ваше отвращение к нахлебничеству Европы. Это [выглядит] жалко. Но мы единственные на планете, кто может это сделать. Больше никого и близко нет».

Позже бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт на своей странице в соцсети Х заявил, что «вице-президент Джей Ди Вэнс снова предстает человеком, движимым глубокой антиевропейской неприязнью».

Журналист случайно попал в закрытый чат высших чиновников США. Он назвал переписку «шокирующе безрассудной» Высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции... 25 марта 09:33

О каких тарифах идет речь

С первого дня вступления в должность президент США Дональд Трамп и его администрация активно продвигают протекционистские меры защиты экономики страны. В частности, для решения этих вопросов объявлено о введении дополнительных тарифов на импорт товаров из целого ряда стран.

4 марта Трамп ввел 25-процентные тарифы на импорт товаров из Канады и Мексики, заявив, что эти страны не делают достаточно для борьбы с потоком фентанила (наркотик. — Ред.) и нелегальной миграцией в США. Вступление решения в силу отложено до 2 апреля.

В тот же день Трамп ввел 20-процентные тарифы на товары из Китая, обвинив его в поставках прекурсоров для фентанила и несправедливых торговых практиках.

12 марта Трамп ввел 25-процентные тарифы на поставки в США алюминия и стали, которые затронут много стран, включая ЕС, Канаду, Австралию, Бразилию, Японию и т. д., а спустя две недели американский президент ввел 25-процентные тарифы для стран, покупающих нефть у Венесуэлы.

Тогда же он пообещал ввести «взаимные тарифы» в пределах 10–20% для стран, которые взимают высокие пошлины на американские товары, с возможными некоторыми исключениями. Эту инициативу Трамп назвал «Днем освобождения».