Трамп считает РФ и КНР естественными врагами

Трамп: Байден сблизил Россию с Китаем, который является ее естественным врагом
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Россия и США являются естественными врагами, которых сблизил бывший президент США Джо Байден. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Байден подтолкнул Россию и Китай к сотрудничеству, что было «немыслимым». Он считает, что сближение этих двух стран исторически является «последним, что нужно было делать», потому что они — «естественные враги».

Президент США пояснил, что Россия располагает обширными территориями, а Китай — огромным населением, которому нужны земли.

Трамп также выразил мнение, что динамика по сближению Москвы и Пекина вряд ли сохранится, потому что между ними существует «естественное трение».

До этого газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Трампа могут пригласить на встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем в Китай в начале сентября.

Ранее в Китае призвали продолжать диалог по урегулированию конфликта на Украине.

Встреча Путина и Трампа
