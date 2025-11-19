На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле назвали виновного в заморозке переговорного процесса по Украине

Песков: переговоры по Украине заморожены по вине Киева
Сергей Гунеев/РИА Новости

Переговорный процесс по урегулированию на Украине находится в паузе по вине киевских властей, которые отказались от продолжения диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия не видит новых предложений по урегулированию ситуации. По словам Пескова, текущая позиция Москвы остается неизменной с момента переговоров в Анкоридже.

«Та пауза, которая возникла, она возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь добавил, что российская сторона внимательно следит за сообщениями СМИ по теме урегулирования, но не видит существенных изменений в позициях сторон с момента предыдущих раундов переговоров.

При этом Песков подчеркнул, что Россия готова к продолжению переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о неоправданных ожиданиях от урегулирования конфликта на Украине.

Переговоры о мире на Украине
