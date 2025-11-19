СМИ узнали содержание нового плана США по завершению конфликта на Украине

Предложения США по урегулированию на Украине предполагают отказ Киева от ряда территорий и «некоторых видов оружия». Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

«Предложения США по прекращению войны России предполагают, что Украина откажется от земли и некоторых видов оружия», — говорится в сообщении издания.

Источники также сообщили, что предложения, среди прочего, включают сокращение численности вооруженных сил Украины. Отмечается, что Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения.

В среду телеканал CNN сообщал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф руководит разработкой нового мирного плана Штатов по урегулированию на Украине.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

По данным источников The Wall Street Journal, основная задача делегации заключается в возобновлении мирных переговоров от имени американского президента. После визита в Киев Дрисколл якобы собирается провести встречу с представителями российской стороны.

